50-летний гонщик поставил мировой рекорд скорости на электробайке

В прошлые выходные экс-пилот MotoGP и WSBK Макс Бьяджи установил абсолютный рекорд скорости на мотоцикле с электродвигателем, передает Day.Az со ссылкой на Автоспорт.

Заезд прошел на закрытом летном полигоне - взлетно-посадочной полосе Космического центра имени Кеннеди во Флориде. На 441-сильном прототипе, созданном инженерами Venturi на базе Voxan, 50-летний гонщик разогнался до 455,7 км/ч, побив на 60 км/ч свой прошлогодний рекорд.