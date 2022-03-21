https://news.day.az/hitech/1446402.html 50-летний гонщик поставил мировой рекорд скорости на электробайке - ВИДЕО
50-летний гонщик поставил мировой рекорд скорости на электробайке - ВИДЕО
В прошлые выходные экс-пилот MotoGP и WSBK Макс Бьяджи установил абсолютный рекорд скорости на мотоцикле с электродвигателем, передает Day.Az со ссылкой на Автоспорт.
Заезд прошел на закрытом летном полигоне - взлетно-посадочной полосе Космического центра имени Кеннеди во Флориде. На 441-сильном прототипе, созданном инженерами Venturi на базе Voxan, 50-летний гонщик разогнался до 455,7 км/ч, побив на 60 км/ч свой прошлогодний рекорд.
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