Разработчики Android 13 рассказали о новой функции ОС

Гаджеты, в которых будет установлена будущая ОС Android 13, смогут использовать новые инструменты контроля потребления энергии, сообщает портал разработчиков.

Поясняется, что Android 13 будет отслеживать больше аспектов фонового поведения приложений. Система будет следить за нетипичной активностью приложений, которая приводит к чрезмерному энергопотреблению устройства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подразумевается, что система будет оповещать пользователя и предоставлять ему отчет о потреблении приложениями энергии в фоновом режиме. В отличие от аналогичных функций в оболочках вендоров, решение от Google будет вшито в ядро AOSP, что должно повысить эффективность инструмента.

Ожидается, что впервые бета-версию Android 13 покажут для разработчиков на конференции компании Google, которая пройдет с 11 по 12 мая.