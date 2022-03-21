Экс-сотрудник Apple обманул компанию на сумму более $10 млн

Бывший сотрудник Apple Дхирендра Прасад обвиняется в хищении у компании из Купертино более $10 млн, сообщает портал 9to5mac. Ему грозит от 5 до 20 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что Прасад в течение 10 лет работал закупщиком в подразделении глобальной цепочки поставок Apple и путем кражи оборудования и получения откатов смог заработать более $10 млн. Кроме хищения средств компании мошенническим способом он также обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

Два соучастника Прасада в лице поставщиков Роберта Хансена и Дона Бейкера признались, что были в сговоре с ним.

Сообщается, что Apple может вернуть около половины потерянных из-за Прасада денег. Правительство планирует изъять имущество и деньги подозреваемого на сумму около $5 млн, которые, по версии следствия, были нажиты преступным способом.