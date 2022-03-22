Придуман новый способ кражи данных через браузер

Хакеры придумали, как похищать данные пользователей, изменяя страницы в браузере Google Chrome.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание BleepingComputer.

Журналисты рассказали о новом способ мошенничества, с помощью которого хакеры начали воровать личную информацию пользователей интернета. Благодаря HTML, CSS и JavaScript злоумышленники научились создавать поддельные веб-страницы, которые имитируют окна входа различных сервисов.

Специалисты назвали новую разновидность кражи информации "атакой браузера в браузере" (Browser in the Browser Attack, BitB). Хакеры могут создать поддельную кнопку регистрации или входа на фишинговом сайте, по нажатию на которую жертва увидит в своем браузере Chrome новую страницу, имитирующую окно входа - как у сервисов Google, Facebook, Dropbox, После того, как пользователь вводит логин и пароль от своего аккаунта, скрипт похищает его данные.

Авторы отметили, что фейковую страницу входа сложно отличить от настоящей, так как кроме дизайна мошенник может прописать с помощью скрипта нужный ему url-адрес. Специалисты рекомендовали пользователям с осторожностью посещать сомнительные веб-ресурсы.

Ранее специалисты компании Angara Security рассказали, что мошенники начали маскировать вирусы под баннеры с рекламой об "обновлении браузера". По словам экспертов, подобные баннеры чаще всего появляются у владельцев Android-смартфонов и пользователей браузера Chrome.