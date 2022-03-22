Криптовалюта пользователей смартфонов на Android и iOS оказалась под угрозой

Исследователи обнаружили троянские программы для кражи криптовалют у владельцев мобильных устройств, работающих на ОС Android или iOS. Об этом сообщает ИБ-компания "Доктор Веб", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Зловреды являются копиями таких приложений как imToken, MetaMask, Bitpie, TokenPocket и других. Трояны распространяются через вредоносные сайты, копирующие внешний вид и функциональность оригинальных проектов. Визуально отличить их друг от друга практически невозможно.

Вредоносные приложения похищают секретные seed-фразы, которые необходимы для доступа к криптокошелькам.

Специалисты компании рекомендуют пользователям устанавливать криптокошельки только из официальных каталогов приложений Google Play и App Store.

К признакам возможной подделки можно отнести отсутствие предыдущих версий приложений, опечатки в описаниях приложений, а также несоответствие предоставленных скриншотов фактическому функционалу приложений.