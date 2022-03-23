Microsoft подтвердила атаку хакеров на свои серверы
Microsoft подтвердила факт хакерской атаки на сервера корпорации. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам специалистов Microsoft, анонимные хакеры, причисляющие себя к группировке Lapsus$, действительно совершили атаку на серверы компании. Представители американской фирмы заявили, что провели расследование и выяснили, что злоумышленники взломали одну учетную запись и получили ограниченный доступ к данным.
"Наши группы реагирования быстро приступили к исправлению скомпрометированной учетной записи и предотвращению дальнейших действий", - отметили инженеры Microsoft. В сообщении говорится, что специалисты остановили атаку, не позволив неизвестным нанести более серьезный урон. В заявлении уточняется, что благодаря тому, что хакеры публично рассказали о своих действиях, атака злоумышленников была остановлена в "середине операции".
В сообщении для корпоративных клиентов инженеры Microsoft посоветовали отказаться от простых паролей и настроить многофакторную аутентификацию. В заявлении было сказано, что специалисты корпорации продолжат отслеживать активность Lapsus$ и пресекать дальнейшие действия хакеров.
Lapsus$ - известная в сети хакерская группировка. Ранее ее представители брали на себя ответственность за взлом серверов Samsung, Nvidia, Okta, Ubisoft и других компаний.
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