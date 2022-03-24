Скончался создатель GIF Стивен Уилхайт

В США умер создатель формата графических цифровых изображений Graphics Interchange Format (GIF) Стивен Уилхайт, передает телеканал NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он ушел из жизни в возрасте 74 лет.

По словам жены Уилхайта Каталин, ее муж скончался 14 марта в окружении семьи от последствий заражения коронавирусом.

Уилхайт разработал формат GIF в 1987 году, когда он был сотрудником компании Compuserve. Данное изобретение позволило в сжатом формате умещать несколько изображений и быстрее передавать информацию. GIF также стал удобным инструментом для демонстрации графиков и простых анимаций.

В 2013 году Уилхайт получил премию Webby за вклад в развитие интернета.