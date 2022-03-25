Mercedes-AMG представил необычный спорткар - таких сделают 55 штук

В этому году Mercedes-AMG отмечает свое 55-летие. Уже представлена спецверсия внедорожника G 63 под названием Edition 55, а теперь очередь дошла и до более серьёзных вещей - самой мощной клиентской машины, когда-либо созданной в Аффальтербахе. Ею стал Mercedes‑AMG GT Track Series - 734-сильный монстр на базе GT Black Series. Спорткар не допущен на обычные дороги, так как больше соответствует гоночным классам GT3 и GT4. Он выйдет тиражом 55 экземпляров по цене от 369 000 евро, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Купе Mercedes‑AMG GT Track Series можно смело назвать темным альтер-эго GT Black Series. Оба используют двигатель V8 4.0 с плоским коленчатым валом и двумя турбокомпрессорами, установленными в развале блока цилиндров. Но на трековой двухдверке стоят гоночные топливные форсунки, а в блок управления залита специфическая прошивка, поэтому отдача составляет 734 лошадиные силы (+4 л.с.) и 850 Нм крутящего момента (+50 Нм).

Вместо семиступенчатого "робота" AMG Speedshift DCT 7G на GT Track Series стоит гоночная "секвенталка" Hewland HLS с настраиваемым дифференциалом. Подвеска собрана на двойных алюминиевых рычагах, дополнена регулируемыми амортизаторами Bilstein (низко- и высокоскоростные сжатие/отбой и дорожный просвет) и стабилизаторами поперечной устойчивости. Капот, крылья, пороги и корма сделаны из углепластика. Весит спорткар 1400 килограммов - на 140 килограммов меньше, чем GT Black Series.

Аэродинамика купе улучшена с помощью нового сплиттера и регулируемого вручную антикрыла. Машина оснащена гоночными АБС и трекшн-контролем с 12 уровнями вмешательства, а также стальными тормозными дисками диаметром 390 миллиметров спереди и 355 сзади.

В салоне имеются прикрученный к алюминиевой пространственной раме каркас безопасности, гоночное кресло с пятиточечными ремнями и руль, специально разработанный для GT Track Series в сотрудничестве с фирмой Cube Controls. За ним - программируемая "приборка" Bosch DDU 11 с новым дата-логгером.

Тираж экстремального спорткара составит 55 экземпляров. Цена - 369 000 евро. Автомобиль предназначен для трек-дней и клубных гонок, поэтому в списке опций есть набор базовых запчастей, вентиляция шлема и сиденья плюс система подачи воды. К покупателям первые Mercedes‑AMG GT Track Series попадут уже во втором квартале этого года.