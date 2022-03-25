Названы самые быстрые компьютерные вирусы-шифровальщики

Эксперты по информационной безопасности из компании Splunk провели 400 тестов с десятью семействами вирусов-шифровальщиков и составили топ самых быстрых вредоносов в мире. В каждом случае перед вирусом ставилась одинаковая задача: зашифровать 98 561 файл, общий "вес" которых составляет 53 Гб, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы взяли четыре разных профиля "жертвы" на базе операционных систем Windows 10 и Windows Server 2019. Далее мы выбрали около ста семплов десяти разных семейств шифровальщиков", - написали исследователи в отчете.

По итогу тестирования самым быстрым шифровальщиком оказался вирус Lockbit - он справился с задачей за 5 минут 50 секунд. На втором месте оказался вирус Babuk с результатом 6 минут 34 секунды. Третье место - Avaddon (13:15). Далее идут Ryuk (14:30), Revil (24:16), BlackMatter (43:03), Darkside (44:52), Conti (59:34) и Maze (1:54:33). Замкнул десятку лидеров вредонос PYSA с результатом 1 час 54 минуты и 54 секунды.

Средний показатель всех испытаний - 42 минуты 52 секунды.