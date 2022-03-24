Microsoft отключила почту Mail.Ru от своих серверов

С 17 марта у пользователей VK наблюдаются проблемы с просмотром файлов, прикрепленных к письмам в почтовом клиенте компании Mail.Ru. Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник внутри российской IT-компании, причиной неполадок стало отключение почтового сервиса от серверов американской компании Microsoft, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наш партнер столкнулся с техническими сложностями, и мы работаем над новым решением вместе с компанией "МойОфис", чтобы пользователи могли и дальше использовать привычную функциональность", - цитирует издание сообщение пресс-службы компании VK.

После перехода VK на новый продукт, разработанный компанией "МойОфис", в почтовом клиенте Mail.Ru появится новый инструмент - "Автономный модуль редактирования". Он, как сообщается, позволит открывать и редактировать файлы из вложений прямо в браузере без скачивания. В VK уверяют, что смена разработчика не повлияет на качество продукта.