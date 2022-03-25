iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max впервые сравнили между собой

Вслед за чертежом iPhone 14 Pro в Сети появился и чертёж старшей модели грядущей линейки, которая получит название iPhone 14 Pro Max. Источником выступил редактор известного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach), передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Габариты iPhone 14 Pro составляют 147,46 x 71,45 x 7,85 мм, что делает его немного выше и толще предшественника. С другой стороны, iPhone 14 Pro Max будет немного короче и тоньше, но невооруженным глазом этого никто не заметит. Высота уменьшится со 160,8 мм до 160,7 мм, а ширина - с 78,1 мм до 77,58 мм.

Выступ камеры на смартфонах серии iPhone 14 Pro будет чуть больше: 12,02 мм по сравнению с 11,45 мм на текущих моделях. Размер модуля камеры в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max также должен немного увеличиться.

Если верить слухам, то стандартная версия iPhone 14 по-прежнему будет иметь чёлку в верхней части экрана, но модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max избавятся от неё и получат два выреза для фронтальной камеры и датчиков системы Face ID.

Также есть сообщения, в которых утверждается, что iPhone 14 и 14 Max построены на базе однокристальной системы Apple A15 Bionic, а iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут оснащены новейшей платформой Apple A16 Bionic, созданной с использованием 4-нм техпроцесса.

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Выход новых смартфонов, предположительно, должен состояться в сентябре этого года, если в планы Apple не вмешается новая волна коронавируса или другие обстоятельства.