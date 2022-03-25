В рамках TEKNOFEST в Азербайджане пройдет чемпионат Европы по киберспорту-2022

В Азербайджане в рамках Международного фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет чемпионат Европы по киберспорту-2022 (European Esports Championship-2022). Об этом сказал в интервью Trend президент Федерации киберспорта Азербайджана (AzKIF) Рамиль Алиев, передает Day.Az.

По его словам, в рамках European Esports Championship-2022 соревнования в Баку будут организованы по двум дисциплинам: Rocket League и Tekken 7.

"Национальный отборочный этап состоится в апреле, и принять в нем участие смогут граждане Азербайджана старше 16 лет. Регистрация на национальный этап доступна по ссылке: http://baku2022.azkif.az. Так, по игре Tekken 7 спортсмены будут играть один на один, а по Rocket League - командами (три на три). Старт соревнования запланирован на 26-29 мая. Ожидается, что в европейском этапе (26-29 мая) примут участие члены Европейской федерации киберспорта (в которую на данный момент входит 41 страна). Кроме того, в European Esports Championship-2022 примут участие официальные лица European Esports Federation", - сказал Алиев.

Президент федерации сообщил, что чемпионат Европы по киберспорту-2022 пройдет 26-29 мая в Баку, а 5-10 июля - в румынском городе Клуж (CS:GO).

По его словам, в августе киберсоревнования по футболу пройдут в черногорском городе Подгорица, а 20-25 сентября - в столице Албании Тиране (Free Fire и Dota 2).

Напомним, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана. В то же время в Баку работает продакшн-офис TEKNOFEST. Штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina в партнерстве более с чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также презентация национальных технологий широкой общественности.

АМИ Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.