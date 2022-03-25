Когда начнется предзаказ на новый iPad Air в Азербайджане?

8 марта 2022 Apple обновил свой самый яркий iPad Air. С ним у вас появится еще больше возможностей для работы, учебы, творчества и общения в любом месте.

Если вы задумывались о покупке iPad Air, закажите новинку уже сейчас, ведь количество товара ограничено.

Расцветает новой силой.

Новый iPad Air теперь снабжен мощным чипом M1, который обеспечивает невероятную производительность - на 60 процентов быстрее предыдущего поколения! С нового iPad Air легко запускаются даже самые тяжелые приложения или игры. При этом он способен работать в течение целого дня.

iPad Air позволяет полностью погрузиться во все, что вы читаете, смотрите или создаете. 10,9-дюймовый дисплей Liquid Retina оснащен технологией True Tone и антибликовым покрытием.

Пять великолепных цветов и Touch ID

Touch ID встроен в верхнюю кнопку, поэтому вы можете использовать свой отпечаток пальца, чтобы разблокировать iPad, входить в приложения и безопасно совершать платежи с помощью Apple Pay.

И iPad Air представлен в пяти великолепных цветах.

Камеры и функция Center Stage

Сверхширокоугольная фронтальная камера 12 МП позволяет использовать функцию Center Stage, делая видеозвонки более естественными, а создание контента - более увлекательным. Когда вы перемещаетесь, камера автоматически поворачивается, чтобы вы оставались в центре кадра. Когда другие присоединяются к кадру или покидают его, представление расширяется или увеличивается.

12-мегапиксельная широкоугольная задняя камера идеально подходит для съемки фотографий и видео в формате 4K. А благодаря мощному ISP на чипе M1 iPad Air теперь поддерживает Smart HDR, поэтому ваши фотографии выглядят еще красивее.

Вы также можете использовать заднюю камеру для сканирования документов, а затем помечать их с помощью Apple Pencil. А благодаря большому дисплею вы можете снимать видео и фотографии и редактировать их прямо на iPad Air.

iPad Air поддерживает Apple Pencil второго поколения.*

Оставайтесь на связи

Быстрое беспроводное соединение имеет решающее значение для поддержания связи.

iPad Air поддерживает беспроводную сеть 5G, а также сверхбыстрый Wi-Fi 6. Загружайте файлы, играйте в многопользовательские игры, транслируйте фильмы, смотрите шоу с друзьями с помощью SharePlay.

Новый iPad Air доступен с объемом памяти 64 гигабайта и 256 гигабайт.

Предзаказ на iPad в Азербайджане стартует уже сегодня, 25 марта. Стоимость устройства - от 1569 AZN.

Сделать предзаказ можно на сайтах авторизованных партнеров Apple:

Alma Store, Kontakt Home, Baku Electronics, Irshad, Myshops.

*Apple Pencil и аксессуары для iPad Air приобретаются отдельно.