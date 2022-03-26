Илон Маск рассказал, когда Tesla Cybertruck встанет на конвейер

Руководитель компании Tesla Илон Маск раскрыл сроки запуска в серийное производство электрического пикапа Cybertruck, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Об этом топ-менеджер заявил на пресс-конференции, состоявшейся после открытия нового предприятия американской марки под названием "Гигафабрика 4" недалеко от Берлина.

Руководитель Tesla заявил, что в компании планируют завершить разработку серийной версии Cybertruck до конца 2022 года. А уже в следующем году электрический пикап должен встать на конвейер.

При этом никаких точных дат, а также технических подробностей будущей новинки Илон Маск не раскрыл.

Кроме того, до сих пор неизвестно, как будет выглядеть финальная версия модели. Первые прототипы электрокара критиковали за примитивный угловатый дизайн.

Ожидается, что Tesla Cybertruck будет доступен в трех модификациях с разными вариантами силовых установок. Базовая версия пикапа с одним электродвигателем будет разгоняться до "сотни" за 6,5 секунды. Топовая трехмоторная версия модели достигнет этой же отметки за 2,9 секунды. По предварительным данным, запас хода на одном заряде составит от 400 до 800 км.