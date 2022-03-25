Apple будет предоставлять свои гаджеты по подписке

Apple планирует позволить пользователям покупать iPhone и iPad по подписке с ежемесячной оплатой, сообщает Bloomberg. Подписочная программа позволит клиентам получать новый смартфон или планшет каждые 12 месяцев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что новая услуга по подписке на гаджеты может быть запущена в США уже в конце 2022 года или в следующем году. Подписочный сервис впервые позволит пользователям подписаться не только на цифровые услуги, но и на оборудование. Проект все еще находится в разработке.

Программа будет отличаться от рассрочки тем, что ежемесячная плата не будет равна цене устройства, разделенной на 12 или 24 месяца. При этом цена будет зависеть от того, какое устройство выберет пользователь. Стоимость услуги пока не называется.