Представлен чехол для смартфона со встроенным охлаждением

Китайская компания Oppo представила специальный охлаждающий чехол Ice-Skin, охлаждающий смартфон Find X5 Pro на 2-3 градуса, сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Корпус чехла получил специальный гидрогелевый слой, разработанный Уханьским университетом. Отмечается, что обычные гидрогели вытягивают влагу из воздуха, а затем выделяют ее путем испарения. Чтобы обеспечить длительное охлаждение, в чехле используется модифицированный гидрогель Glacier Mat, который постоянно поглощает влагу из воздуха, тем самым охлаждая смартфон.

Компания утверждает, что аксессуар не сильно увеличит вес и толщину смартфона Find X5 Pro по сравнению с обычным защитным чехлом. Сообщается, что некоторые пользователи в Китае, которые оформили предзаказ на флагман Oppo, получат с ним новый чехол. При этом планы о глобальном запуске аксессуара не озвучивались.