«АвтоВАЗ» вводит четырехдневный режим работы

С 6 июня "АвтоВАЗ" введет четырехдневный режим работы в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов, сообщает пресс-служба предприятия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В связи с прогнозом российского автомобильного рынка и продолжающимся значительным дефицитом поставок электронных компонентов АО "АвтоВАЗ" вводит режим 4-дневный рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске сроком на 3 месяца", - говорится в заявлении.

Новый режим работы распространяется на всех сотрудников, отметили в компании. Для сохранения доходов своих сотрудников в этот период руководство предприятия обратилось в правительство с просьбой о выделении средств для организации временных и общественных работ, в том числе на площадке Индустриального парка "АвтоВАЗа", с оплатой пятого дня за счет средств федерального бюджета. Эти средства уже выделены, добавили в компании.

В "АвтоВАЗе" также подчеркнули, что с начала года приняли все возможные меры для обеспечения сохранения рабочих мест коллектива. В частности, было принято решение о переносе летнего корпоративного отпуска на апрель - в это время руководство намерено "приложить максимум усилий" для восстановления цепочек поставок комплектующих. Также ведется активная работа по замене ряда критически важных импортных компонентов альтернативными решениями и готовятся специальные версии некоторых моделей Lada, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих.