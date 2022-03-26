Смартфоны научат определять болезни по фото

Исследователи Google изучают способы выявления диабета с помощью фото со смартфонов по фотографиям. Об этом сообщает портал ZDNet со ссылкой на статьи из блога Google AI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С целью выяснить, могут ли изображения, полученные с камер мобильных устройств, помочь обнаружить разные формы этого заболевания, ученые проведут клинические исследования вместе с EyePACS и Chang Gung Memorial Hospital.

Кроме того, директор по здравоохранению Google доктор Карен Десальво также рассказала, что компания разрабатывает новые подходы к обнаружению и мониторингу заболеваний. Например, Google исследует способы записи звуков сердцебиения при размещении смартфона на груди.

"В настоящее время мы находимся на ранних стадиях тестирования клинических исследований, но мы надеемся, что наша работа может дать людям возможность использовать смартфон в качестве дополнительного инструмента для доступной оценки здоровья", - отметила Десальво.