Обнародованы результаты первого этапа конкурсов, которые пройдут в рамках «TEKNOFEST Азербайджан»

Стали известны результаты первого этапа технологических конкурсов в рамках подготовки к Аэрокосмическому и технологическому фестивалю "TEKNOFEST Азербайджан", сообщает Day.Az.

Во второй этап конкурса вошли инновационные проекты, которые отличаются оригинальностью и потенциалом коммерциализации.

"TEKNOFEST Азербайджан" впервые пройдет в Баку 26-29 мая этого года при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (T3 Foundation), министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и министерства промышленности и технологий Турецкой Республики.

Следует отметить, что для участия в конкурсах зарегистрировалась 1 000 команд. В их состав вошли 5 000 школьников, студентов и индивидуальных предпринимателей. Проекты, представленные на все конкурсы, оценивались жюри по 100-балльной шкале. Оценка основана на представлении инновационной идеи, постановке проблемы, решении, наличии продукта или прототипа и, самое главное, на проектах, которые обладают потенциалом стать коммерциализированными. Согласно объявленным результатам, общее количество команд, прошедших во второй этап, составляет 220.

Так, в конкурсе "Робототехника" во второй этап прошли 25 команд из категории "А", 23 команды - из категории "В"; по "Зеленым технологиям" - 26 команд категории "А", 25 команд категории "В", 20 команд категории "С"; "Аграрные технологии" - 24 команды категории "В", 16 команд категории "С"; по "Беспилотным летательным аппаратам" - 14 команд из Азербайджана, 6 команд из Турции; в "Социально ориентированных технологиях" право на участие в следующем этапе завоевали 24 команды из категории "В" и 17 команд из категории "С".

Следует отметить, что в категорию "А" входят школьники старших классов, в категорию "В" - студенты вузов, а в категорию "С" - стартапы и индивидуальные предприниматели.

Напомним, что все конкурсы, кроме "Любительское спутниковое моделирование" (CanSat), Baku Skills и Sailplaner, проводились вне этапа PDR (Первоначальное проектирование). Из 523 команд, принявших участие в этапе PDR, 220 успешно прошли во второй этап.

Напомним, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана. В то же время в Баку работает продакшн-офис TEKNOFEST. Штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой общественности.

АМИ Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.