Spotify прекращает работу в России

Шведская аудио-стриминговая платформа Spotify решила полностью прекратить работу в России, полное отключение может произойти в апреле, причиной в компании назвали закон "о фейках". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщают в пятницу шведские издания.

"К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей. Тщательно обдумав наши альтернативы, исходя из текущих обстоятельств, мы пришли к сложному решению полностью прекратить оказание наших услуг в России", - цитируют заявление компании издания.

В компании рассчитывают, что прекращение всех операций займет несколько недель, полностью уйти с российского рынка компания планирует в апреле.