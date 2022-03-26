Созданы радиационно стойкие микросхемы для робототехники и космоса

В Российской академии наук (РАН) заявили, что отечественные ученые разработали и изготовили первые в РФ монолитные интегральные схемы (МИС) на основе нитрида галлия, способные работать в экстремальных условиях - в космосе или в условиях повышенного радиационного фона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Микросхемы создавались на основе нитрида галлия - он делает возможными более высокие удельные мощности, лучше работает при высоких температурах и стоек к воздействию неблагоприятных факторов.

Ученые уточняют, что использование этого компонента в микросхемах вместо кремния или арсенида галлия является общемировым трендом. Такие чипы находят применение, в частности, в радиолокационной аппаратуре нового поколения.

Специалисты собрали на их основе макеты приемо-передающих трактов радиолокационных станций ближнего действия (до десяти метров). Этого расстояния достаточно, в частности, для управления роботизированными манипуляторами, работающих в условиях повышенной радиации или других экстремальных условиях.