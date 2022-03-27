Илон Маск о ситуации в Украине

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что систему спутникового интернета Starlink пытаются взломать и заглушить в Украине, но у хакеров ничего не получается, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

"Starlink, по крайней мере до сих пор, успешно сопротивляется всем попыткам взлома и глушения", - заявил Илон Маск сегодня на своей страничке в социальной сети Twitter.

В начале марта Илон Маск опубликовал предупреждение об опасности использования спутниковой системы интернета Starlink на территории Украины: "Starlink - единственная нероссийская система связи, которая до сих пор работает в некоторых частях Украины, поэтому высока вероятность того, что она станет целью. Пожалуйста, используйте Starlink с осторожностью". Он добавил, что Starlink лучше использовать только при сильной необходимости и размещать антенну как можно дальше от людей.

Кроме того, Илон Маск заявил, что SpaceX и Starlink были переориентированы на киберзащиту и преодоление помех сигналов.