https://news.day.az/hitech/1447657.html Илон Маск задумался о создании новой соцсети
Илон Маск задумался о создании новой соцсети
Американский предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, сообщил, что задумался над созданием новой социальной сети, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Серьезно думаю над этим", - написал Маск в воскресенье на своей странице в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей о том, не желает ли он запустить платформу с открытым исходным кодом, на которой первоочередное внимание уделялось бы соблюдению свободы слова.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре