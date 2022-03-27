Илон Маск задумался о создании новой соцсети

Американский предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, сообщил, что задумался над созданием новой социальной сети, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Серьезно думаю над этим", - написал Маск в воскресенье на своей странице в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей о том, не желает ли он запустить платформу с открытым исходным кодом, на которой первоочередное внимание уделялось бы соблюдению свободы слова.