Пользователей популярного браузера призвали срочно обновиться

В популярном браузере Google Chrome разработчики обнаружили уязвимость, которая активно используется киберпреступниками. Как сообщает Bleeping Computer, компания призвала срочно обновиться пользователей версий для Windows, macOS и Linux, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уязвимость нулевого дня получила название CVE-2022-1096. В Google пока отказываются раскрыть подробности, чтобы сначала большинство пользователей поскорее обновили свои браузеры.

Отмечается, что о бреши сообщил анонимный специалист по кибербезопасности. Успешная эксплуатация подобных ошибок позволяет злоумышленникам запускать произвольный код, в том числе вредоносные программы.

Предыдущее исправление уязвимости нулевого дня в Chrome вышло в феврале 2022 года. Уязвимость позволяла хакерам выходить из изолированной программной среды браузера и изучать другие программы жертвы.