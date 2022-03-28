Раскрыта новая функция WhatsApp

В мессенджере WhatsApp начали тестировать новую функцию - возможность отправлять пользователям файлы размером до 2 ГБ. Как сообщает WABetaInfo, пока что расширение функционала доступно не всем, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По их данным, тестирование проходит как минимум среди пользователей в Аргентине. В настоящее время российские пользователи WhatsApp могут обмениваться медиафайлами только до 100 МБ.

Считается, что таким образом мессенджер хочет конкурировать с другими игроками на рынке. Например, возможность отправлять файлы размером до 2 ГБ действует в мессенджере Telegram с 2020 года.

В WABetaInfo считают, что разработчики WhatsApp планируют добавить эту функцию для всех пользователей, в том числе и из России.