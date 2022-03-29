NASA разделило миссию по возврату образцов с Марса на две части

NASA отложило миссию по возврату образцов породы с Марса. Об этом сообщил заместитель главы NASA по науке Томас Зурбухен, сообщает Space News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Марсоход Perseverance оборудован специальным буром-кернозаборником, который позволяет брать образцы горной породы и складывать их в герметичный контейнер. Когда контейнер заполнится, его планируют выложить на грунт и забрать в ходе последующей роботизированной миссии. Первоначально планировалось, что миссия по возврату образцов начнется в 2026 году.

Теперь представитель агентства заявил, что NASA и Европейское космическое агентство договорились перенести миссию и изменить ее состав. Ранее американцы должны были изготовить посадочный аппарат, а европейцы - ровер для забора образцов и орбитальный модуль для возврата к Земле. По новым планам, посадочных аппаратов будет два, и полетят они в 2028 году. Разделение аппарата на два позволит отказаться от 5,4-метрового теплового щита, с трудом влезающего под обтекатель ракеты, а также облегчит создание системы мягкой посадки. Первый посадочный модуль будет нести мини-ракету для взлета с Марса и роботизированную руку для перемещения контейнера, а второй - ровер для перевозки образцов. Предварительно в 2027 году запустят марсианский орбитальный аппарат, к которому пристыкуется ракета и который отправит контейнер к Земле.

Если миссию удастся запустить в 2028 году, то образцы попадут на Землю в 2033 году.