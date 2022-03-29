Чистая прибыль Huawei в 2021 году выросла

Китайская компания Huawei в 2021 году смогла добиться рекордного показателя по чистой прибыли - 113,7 млрд юаней (около $17,8 млрд), что на 75,9% больше, чем в 2020 году. Об этом заявила в понедельник финансовый директор компании Мэн Ваньчжоу на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте Huawei, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Мэн Ваньчжоу, повышение прибыльности основных предприятий компании позволило увеличить денежный поток от операционной деятельности в 2021 году до 59,7 млрд юаней (около $9,3 млрд). Коэффициент обязательств Huawei в 2021 году при этом снизился до 57,8%, а общая финансовая структура стала более устойчивой и гибкой, отметила она. "Несмотря на снижение выручки в 2021 году, наша способность получать прибыль и генерировать денежные потоки растет, и мы теперь больше способны справляться с неопределенностью", - сказала финансовый директор компании.

"В целом наши показатели соответствовали прогнозу. Наш операторский бизнес оставался стабильным, наш корпоративный бизнес демонстрировал устойчивый рост, а наш потребительский бизнес быстро расширился в новые сферы. Кроме того, мы вступили на путь быстрого развития нашей экосистемы", - заявил на той же пресс-конференции сменяемый председатель Совета директоров компании Го Пин, добавив, что Huawei будет продвигаться по пути цифровизации и снижения углеродных выбросов, а также увеличения инвестиций в фундаментальные теории и программное обеспечение, чтобы повысить долгосрочную конкурентоспособность компании.