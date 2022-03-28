УАЗ построил единственный в своем роде лимузин Patriot

Ульяновский автозавод разрабатывал лимузин на основе модели Patriot и даже получил патент на него, но серийным автомобиль так не стал - несколько лет назад из-за неуплаты пошлины документ аннулировали. К тому моменту российский автопроизводитель успел собрать всего один опытный образец, который в свое время принял участие в Параде Победы в Ульяновске. Как сообщает газета "Панорама УАЗ", теперь лимузин стал частью коллекцию музея при заводе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ульяновский автомобильный завод подал документы на регистрацию лимузина на базе "Патриота" еще осенью 2009 года. Переделка внедорожника в лимузин сводилась к удлиненной колесной базе, появлению вставки в средней части кузова и дополнительной пары дверей. В салоне установили еще один ряд кресел, причем они были расположены против хода движения, а за средней стойкой разместили перегородку со стеклом.

Газета "Панорама УАЗ" отмечает, что "разработка сохранила все свойства внедорожника и вдобавок обрела статус изысканности и роскоши, как впрочем, все лимузины". По ряду причин, которые не приводятся, серийное производство так и не было запущено, а патентные документы аннулировали из-за неоплаты пошлины на их продление.