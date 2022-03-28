Samsung Galaxy S22 Ultra – самое универсальное и премиальное устройство в серии Galaxy S

Недавно компания Samsung Electronics представила смартфон Galaxy S22 Ultra. Флагман объединил в себе непревзойденные особенности топовых Galaxy S: улучшенные камеры, продвинутый экран и мощный процессор, а также поддержка стилуса S Pen. Первое, что бросается в глаза при знакомстве со смартфоном - его размер. Тут Samsung нашел идеальный баланс, смартфон настолько большой, чтобы полноценно наслаждаться контентом, и настолько маленький, чтобы вам было комфортно держать его в руке. Несмотря на то, что вес флагмана 228 г - это немного больше, чем мы привыкли, рука при использовании не устает. Смартфон выпускается в четырех цветовых вариантах, вдохновленных природой: черный фантом, белый фантом, зеленый и новый оттенок - бургунди. Он также оснащен водонепроницаемостью стандарта IP68. Переднюю панель Galaxy S22 Ultra занимает большой 6.8-дюймовый экран с немного изогнутыми боковыми гранями и минимальной рамкой вокруг. Все же тонкие рамки вокруг экрана, дают невероятный эффект при просмотре, тем более что это Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой 120 Гц и высокой пиковой яркостью 1 750 нит. Яркость действительно запредельная, поэтому смартфон ведет себя уверенно даже в самый солнечный день, не без помощи Vision Вooster, конечно. Всё это защищено стеклом Gorilla Victus+ с лицевой и тыльной стороны, благодаря чему телефон предельно устойчив к царапинам и выдерживает падение с высоты до 1 метра. Samsung утверждает, что линейка Galaxy S22 получила его первой.

Давайте еще раз рассмотрим корпус, смартфона, как говорится, со всех сторон. Тонкая рамка, о которой мы говорили - аллюминиевая и имеет округлую форму на боковых гранях, но она глянцевая в отличии от матовой поверхности всего флагмана. Задумка интересная, смотрится достаточно стильно. Кнопки питания и управления громкостью находятся на своём привычном месте, на правой грани. На верхней части ничего интересного - антенна, микрофон, тут все как обычно, зато на нижней грани уместили сразу все важные функциональные элементы. Внешний динамик, разъём USB Type-C, микрофон, лоток под две симки и стилус S Pen, все находится в нижней части смартфона. С "лица" S Pen почти не изменился - единственная механическая кнопка, напружиненный наконечник, благодаря которому создается ощущение письма обычной ручкой на бумаге. А вот функционал производитель все же улучшил, время отклика сократилось до 2.8 мс и были доработаны алгоритмы прогнозирования траектории движения пера. Благодаря последнему увеличилась точность распознавания рукописного ввода.

Тыльный блок камер сделан в виде пяти отдельных выступающих примерно на миллиметр над задней крышкой круглых модулей (четыре камеры и лазерный дальномер). Основной модуль тут на 108 мегапикселей с диафрагмой f/1.8, фазовым автофокусом Dual Pixel PDAF, лазерным автофокусом и оптической стабилизацией. Первый телефото модуль на 10 МП, f/2.4, Dual Pixel PDAF, OIS с трёхкрантым зумом. Второй телефото - перископический, 10 МП, f/4.9, Dual Pixel PDAF, OIS, 10x зум. И ультраширокоугольная камера на 12 МП, f/2.2, угол обзора 120˚, также Dual Pixel PDAF. Камера смартфона также масштабирует изображение, приближая нужный объект в 100 раз. Фронтальная камера на флагмане оснащена 40 МП f/2.2, PDAF матрицей. Также в Galaxy S22 Ultra улучшен портретный режим с новым искусственным интеллектом VDIS, для создания снимков студийного качества. Смартфон сам оптимизирует качество фото и видео, чтобы они получались эффектными при любом освещении.

Также порадовало усовершенствование PRO режима, отныне появилась возможность использовать не только основную и широкоугольную камеры, но также и телеобъективы. Режим предоставляет все необходимые инструменты, снимки можно осветлить или затемнить с помощью настроек экспозиции и выдержки, настроить баланс белого, сделать фотографию более теплой или холодной, а также вручную сфокусироваться на нужном объекте, чтобы кадр получился именно таким, как нужно. На самом деле и в меню камер все просто, привычные "кнопочки": настройка работы вспышки, соотношение сторон кадра, разрешение и стабилизатор видео, таймер, автоматическое улучшение кадра и переключение между основными камерами.

За энергию смартфона отвечает емкий аккумулятор, которого достаточно для более чем суток автономной работы. S22 Ultra также поддерживает сверхбыструю зарядку 45 Вт, поэтому всего 10 минут подзарядки достаточно для записи 54 минут видео или просмотра четырех эпизодов сериала.

Не забываем, что все смартфоны серии Samsung Galaxy S22 уже доступны к продаже в Азербайджане. Дополнительную информацию о новейших девайсах серии Galaxy S22 можно получить на официальном сайте компании Samsung, а также в сети магазинов: Baku Electronics, Irşad, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton, World Telecom и Optimal.