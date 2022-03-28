В рамках «TEKNOFEST Азербайджан» на Каспии будет организована развлекательная программа с флайбордом

В рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля "TEKNOFEST Азербайджан" наряду с технологическими конкурсами и мероприятиями, для жителей столицы будут организованы развлекательные программы.

Сообщаем, что "TEKNOFEST Азербайджан" впервые пройдет в Баку 26-29 мая этого года при совместной организации Фонда Турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики.

Так, впервые в Баку пройдет флайборд-шоу на воде, которое представит известная испанская флайбордистка Линдси МакКуин.

Отметим, что Линдси МакКуин успешно участвовала в чемпионатах мира по флайборду в Катаре и Дубае.

Жители столицы смогут дважды в день в течение 4 дней наблюдать за великолепным флайборд-шоу.

В сопровождении загадочной музыки и энтузиазма участников фестиваля испанская спортсменка продемонстрирует несколько удивительных трюков на воде: на высоте 10-15 метров над водой она совершит умопомрачительные сальто, вращаясь вокруг своей оси. При этом МакКуин останется висеть в воздухе, а затем продемонстрирует ныряющие трюки.

В рамках фестиваля программа водных флайборд-развлечений подарит бакинцам незабываемые моменты просмотра шоу из Национального приморского парка.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.