Разработан прототип медицинского робота для ультразвуковых исследований

Сотрудники Московского авиационного института (МАИ) создали программно-аппаратный комплекс управления роботом для автономного проведения ультразвуковых исследований (УЗИ) RoboScan, включающий в себя собственную электронику и весь софт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Промышленно выпускаемых специализированных роботов для УЗИ пока не существует ни в нашей стране, ни за рубежом. В настоящее время в МАИ завершена сборка и отладка прототипа устройства с оригинальным программным обеспечением. Оно представляет собой "роборуку" с ультразвуковым датчиком (УЗ-датчиком) вместо кисти. Сейчас робот готовится к стендовым испытаниям в лаборатории электронного здравоохранения Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) им. И. М. Сеченова", - говорится в сообщении.

Основная задача робота - разделить процессы получения ультразвуковой картины и анализа ее специалистом. Это позволит повысить качество диагностики, снизить нагрузку на врачей и заменить квалифицированных специалистов там, где потребность в них не закрыта.