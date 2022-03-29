В России запустят аналог Google Play

В России планируют запустить магазин приложений NashStore для Android, сообщили ТАСС в АНО "Цифровые платформы", передает Day.Az.

Там объяснили, что страна "оказалась в тисках сурового прессинга со стороны западных компаний", поэтому для функционирования и доступности бизнеса необходимы российские аналоги некоторых приложений.

"К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore", - рассказал директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков.

Он заверил, что новый сервис в полной мере позволит гражданам РФ и ЕАЭС работать с приложениями и подписками без ограничений.

Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин добавил, что NashStore позволит "разбавить монопольное положение" магазинов приложений Android по аналогии с AppGallery от Huawei.

"В России уже есть необходимая нормативная практика - предустановка приложений на новые смартфоны и возможность выбора приложений из списка. Это отличная альтернатива на ближайшее время, а возможно и единственный вариант, в случае ухода Google из России. Сейчас мы формируем экспертный совет и расширенный пул разработчиков мобильных приложений для качественной подготовки реестра", - сказал он.