Оценены потери Meta после блокировки ее соцсетей в России

Центр исследования финансовых технологий и цифровой аналитики "Сколково-РЭШ" оценил потери американской компании Meta после блокировки в РФ принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram. О результатах исследования сообщает Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как посчитали аналитики "Сколково-РЭШ", убыток компании может составить 2-2,2 миллиарда долларов в год. Сумма была сложена из доходов Meta с каждого пользователя. При этом уточняется, что в России около 66 миллионов юзеров Facebook, а аудитория Instagram - примерно 64 миллионов активных пользователей.

Как заявил руководитель исследований центра Егор Кривошея, "Сколково-РЭШ" оценило потери прямой выручки и не учитывало капитализацию и любые потери косвенных доходов. Соответствующие оценки основаны на прошлых данных о выручке и не учитывают такие показатели как, в частности, активность покупки рекламы в соцсетях в зависимости от страны, темпы размещения рекламы и другие способы заработка.

"Снижение капитализации [Meta] может быть значительно более существенным, но зависит от многих факторов, формирующих ожидания инвесторов и потребителей", - заключил Кривошея.