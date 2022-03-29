Разработчики "русского Instagram" показали прототип мобильного приложения

Создатели "Россграма" - российского аналога заблокированной соцсети Instagram - представили предварительную версию своего мобильного приложения. Видео с демонстрацией интерфейса и функций программы было выложено в телеграм-канале проекта, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам разработчиков, "партнер-релиз" соцсети построен на "полностью действующем движке". Как в Instagram, пользователи "Россграма" могут прокручивать ленту новостей, публиковать сторис, подписываться на обновления друзей, а также оставлять "лайки" и комментарии.

Имеется несколько функций, которые отсутствуют у американского конкурента, - например, в "Россграме" реализована возможность прикреплять к постам ролики из YouTube, Vimeo и Dailymotion. В то же время накладывать на изображения фильтры или редактировать видео, в отличие от Instagram, там нельзя.

Впрочем, пользователи весьма холодно восприняли прототип российского приложения. Критики обратили внимание на то, что "Россграм" почти целиком копирует облик Instagram (вплоть до иконок и других графических составляющих), а его логотип сильно напоминает Pinterest и Beats by Dre.

Кроме того, некоторые элементы интерфейса "Россграма" не полностью переведены на русский язык (высказывалось мнение, в основе приложения лежит недорогой PHP-скрипт PixelPhoto, который можно купить за $69). При загрузке фото пользователям зачем-то предлагают "установить цену" в долларах, а после публикации сторис отображается надпись "3 Секунд Тому Назад", где каждое слово начинается с большой буквы.

Публичный запуск "Россграма" ожидается в апреле.