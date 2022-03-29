Новый iPhone SE оказался непопулярным

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) опроверг информацию о том, что компания Apple снизила объемы производства смартфонов из-за дефицита компонентов. Об этом эксперт заявил в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, Apple сократила объемы производства нового iPhone SE из-за снижения спроса - смартфон оказался менее востребованным на рынке, чем ожидалось. Ко отметил, что на изменившиеся планы компании не повлиял карантин в Шанхае или проблемы с цепочками поставок. Как стало известно автору, поставщики Apple имеют все необходимые детали для выпуска устройств.

Эксперт скорректировал свой прогноз относительно поставок SE на рынок. Ранее специалист считал, что американский IT-гигант произведет 25-30 миллионов устройств - теперь Мин-Чи Ко полагает, что из-за снижения спроса Apple выпустит не более 15-20 миллионов экземпляров.

Также аналитик сослался на интернет-магазин Apple, согласно которому модели iPhone SE находятся в наличии и доступны для экспресс-заказа. На момент написания заметки недорогой смартфон можно было приобрести в США с быстрой доставкой за один-два дня.