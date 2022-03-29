В Москве появятся машины с «умными» камерами для поиска угонщиков

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил о проведении тендера, в рамках которого специалисты ищут подрядчика, который позволит ведомству арендовать 55 "умных" комплексов автоматической видеофиксации. Мобильные системы планируют установить на служебный транспорт. Интеллектуальные видеокамеры при помощи нейросети смогут в автономном режиме распознавать угнанные автомобили, контролировать состояние дорожной инфраструктуры, а также разыскивать преступников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Умные" видеокамеры подключат к интеллектуальной транспортной системе Москвы. Благодаря нейросети комплексы смогут в автоматическом режиме распознавать номерные знаки проезжающих автомобилей, сопоставляя их с базой данных машин, находящихся в розыске. Кроме того, система будет анализировать состояние объектов дорожной инфраструктуры. К примеру, видеокамеры смогут оперативно выявлять поврежденные или загрязненные знаки и передать информацию с координатами на сервер ведомства. При этом нарушения правил дорожного движения интеллектуальная система отслеживать не будет.

В перспективе "умные" камеры обучат распознавать лица людей в радиусе пяти метров. Подобная технология позволит осуществлять поиск преступников. Еще одной функцией системы станет отслеживание состояние водителя служебного транспорта. Видеокамеры, установленные в салоне таких автомобилей, будут следить за состоянием человека, а также пристегнул ли он ремень безопасности и пользуется ли мобильным телефоном. Специально обученная нейросеть поможет выявить уровень усталости и не допустить опасных ситуаций на дороге.