В России запустят еще один аналог Instagram

Бывший сотрудник "Яндекса" Дмитрий Маринин запустит еще один аналог социальной сети Instagram под названием Now, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Now за семь часов зарегистрировалось более 10 тысяч пользователей. В пике было две тысячи запросов в секунду, с нагрузкой справились. Благодарим вас за теплые слова и поддержку", - говорится в сообщении разработчиков в Telegram-канале приложения.

Отмечается, что аналог соцсети разработал экс-сотрудник "Яндекса", который работает в IT-сфере около 15 лет, из них пять лет в различных сервисах компании - "КиноПоиск", "Яндекс.Музыка" и "Яндекс.Облако".