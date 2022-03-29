В WhatsApp появится новая функция

WhatsApp разработала новую функцию воспроизведения голосовых сообщений, сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь аудиосообщения будет можно слушать даже при выходе из чата с собеседником, который отправил это сообщение. Аудио будет видно в верхней части экрана, его можно будет остановить и воспроизвести заново.

Кроме того, в WhatsApp также появятся новые эмодзи, среди которых беременный мужчина, испуганное лицо, показывающие сердечко руки и многие другие.

Оба нововведения будут доступны для бета-тестеров мессенджера.