Акции VK взлетели в цене

Стоимость акций компании VK выросла более чем на 70 процентов к завершению торгов 29 марта, достигнув отметки в 510 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На максимуме рост цены составлял более 80 процентов, акция стоила 534,4 рубля.

При этом на фоне резкого изменения цен Мосбиржа объявляла дискретный аукцион - режим, позволяющий не останавливать торги в условиях высокой волатильности, причем принимаются только лимитные заявки, предполагающие продажу и покупку бумаг с указанием цены.