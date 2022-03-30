Пользователи смартфонов начали получать спам-сообщения от самих себя

Пользователи смартфонов из США начали получать рекламные сообщения со своего номера телефона. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты обратили внимание на публикации посетителей Reddit и Twitter, которые пожаловались на новый вид SMS-фишинга. Пользователи стали получать сообщения со спамом, идентифицированные их устройством как отправленные с личного номера телефона. Так, в графе отправителя было указано имя "От меня".

"Это был первый раз, когда я действительно получил что-то со своего собственного номера. Эти мошенники становятся все более изощренными", - описал набирающую популярность рассылку спама автор издания. По словам ряда пользователей, SMS дополняются ссылкой. Так, одни абоненты перешли по адресу и увидели розыгрыш бытовой техники, другие - сайт российского Первого канала и другие веб-ресурсы из России.

Представители операторов Verizon и Visible, клиенты которых оказались атакованы рассылкой, пообещали разобраться в ситуации. Абонентам рекомендовали не переходить по ссылкам и помечать подозрительные сообщения как спам.

В конце марта пользователи сервисов Microsoft стали получать по почте файлы с вирусом, замаскированные под сообщения от технической поддержки компании. Клиентам Microsoft рекомендовали с осторожностью открывать документы, присланные из интернета от подозрительных источников.