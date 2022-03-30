В России усовершенствовали стекло для стелс-самолетов

В России усовершенствовали технологию создания остекления для малозаметных самолетов. Решение, предложенное Обнинским научно-производственным предприятием "Технология" имени А.Г. Романишина госкорпорации "Ростех", позволяет снизить заметность стелс-самолетов. Об этом сообщили в госкорпорации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Усовершенствованная технология позволяет улучшить характеристики остекления самолетов на 20 процентов. Стекло получило слой металлов и оксидов металлов, которые наносят на его поверхность методом магнетронного распыления в вакуумной установке.

Модернизация оборудования позволила повысить качество покрытия, которое наносят на остекление кабины боевых самолетов. Это приводит к снижению радиолокационной заметности и улучшению оптических характеристик стекла.

Модернизированное остекление повышает боевой потенциал малозаметных самолетов. Характеристики образцов подтвердили в ходе испытаний. Новую технологию будут использовать при создании перспективных авиационных комплексов.