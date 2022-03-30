Facebook заплатила за клевету на TikTok

Американская компания Meta, которой принадлежит Facebook, заплатила одной из крупнейших в США консалтинговых фирм Targeted Victory за клевету на TikTok. Об этом сообщает The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, Meta пытается настроить общественность против популярного сервиса с помощью статей о вредных тенденциях в TikTok, которые на самом деле возникли в Facebook. Уточняется, что соответствующие материалы выходят на сайтах крупных региональных новостных агентств.

Сотрудники Targeted Victory стараются внушить американцам, что TikTok представляет серьезную опасность для детей, подростков и общества в целом. В распоряжении The Washington Post оказалась внутренняя переписка компании.

"Мечтаю получить истории с заголовками вроде "От танцев к опасности: как TikTok стал самой вредной социальной сетью для детей"", - говорится в электронном письме одного из сотрудников.

Уточняется, что подобную компанию Facebook проводит из-за потери аудитории - популярностью у молодых людей соцсеть практически не пользуется, а устранение конкурента поможет привлечь новых людей.

Представитель Meta Энди Стоун выступил в защиту компании. "Мы считаем, что все платформы, включая TikTok, должны подвергаться тщательному анализу, соответствующему их растущему успеху", - заявил он.

В свою очередь в TikTok заявили, что "глубоко обеспокоены" новыми сообщениями местных СМИ о предполагаемых опасных тенденциях, которые "не были обнаружены на платформе".