Хорошая новость для любителей голосовых сообщений в WhatsApp

Команда популярного мессенджера WhatsApp объявила о запуске новых функций, которые должны прийтись по вкусу пользователям, часто отправляющим голосовые сообщения, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Ранее эти новшества тестировались в бета-версиях WhatsApp, а теперь становятся доступны в стабильных версиях мессенджера. Как обещают разработчики, новые функции постепенно распространятся в течение ближайших недель.

Всего представлено шесть нововведений для голосовых сообщений в WhatsApp:

Воспроизведение вне чата - при переключении на другой экран мессенджера воспроизведение сообщения не прервётся. Запись сообщения можно поставить на паузу, а затем возобновить по готовности. При воспроизведении тоже можно поставить звук на паузу, а потом возобновить с того же самого места при возвращении в чат. Визуализация голоса - при воспроизведении отображается звуковая волна. Предварительное прослушивание записи перед отправкой. Воспроизведение с ускорением 1,5x или 2x как для обычных, так и для пересланных сообщений.