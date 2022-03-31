Названы особенности американского истребителя шестого поколения

Американский истребитель шестого поколения, который создают в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), сможет управлять дронами. Обозреватель издания 19FortyFive Брент Иствуд назвал особенности перспективного самолета, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание отмечает, что перспективный истребитель может стать платформой, которая объединит пилотируемые самолеты пятого поколения F-22 и F-35 с беспилотниками. Считается, что NGAD сможет управлять ведомым беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).

Иствуд предположил, что перспективный самолет будет действовать вместе с беспилотником, который разрабатывают в рамках программы Skyborg. Также автор не исключает возможность NGAD управлять аппаратами X-61 Gremlin. Пилот самолета сможет использовать дроны для нанесения ударов и разведки.