VK хочет продать треть своего бизнеса в Китай

Российский IT-гигант VK (ранее Mail.Ru Group) рассматривает возможность продажи игрового подразделения MY.Games, которое приносит холдингу до трети от всей его выручки, сообщает издание "Коммерсантъ", ссылаясь на собственные источники. Потенциальных покупателей VK ищет в Азии и на Ближнем Востоке. В частности сообщается, что российский холдинг уже провел встречу с представителями крупнейшего в мире издателя видеоигр - китайской компанией Tencent Games, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Наиболее вероятной причиной решения VK называется сокращение бизнес-рисков для MY.Games. Компания разрабатывает и издает видеоигры для смартфонов, консолей и компьютеров практически по всему миру. У игрового подразделения IT-гиганта открыты представительства в 12 странах, включая Европу, США и Азию. В VK опасаются, что в связи с геополитической обстановкой MY.Games может столкнуться с санкциями.

При этом сообщается, что продажа может носить формальный характер. То есть VK планирует передать покупателю только лицензии на продажу своих игр, но при этом оставить за собой контроль над разработчиками.

В комментарии "Газете.Ru" представители VK не подтвердили информацию о подготовке MY.Games к продаже.

"MY.Games продолжает вести свою деятельность по всему миру и будет развиваться и дальше как часть VK", - заявили в пресс-службе VK.