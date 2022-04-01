Раскрыт легкий способ качественно очистить разъемы в смартфонах

Чистка разъемов в смартфоне нужна, если зарядка гаджета стала работать с перебоями - после включения батарея то заряжается, то нет, а сам зарядник выпадает из гнезда, заявил Gazeta.ru управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко, передает Day.Az.

"Если посмотреть внимательно, можно увидеть, что разъем заполнился пылью, возможно, происходит окисление металлических частей. Поэтому чистку нужно производить, по возможности, регулярно", - отметил он.

По словам специалиста, чтобы не повредить разъем и контакты, есть легкий способ качественно избавиться от пыли и грязи - с помощью куска бумаги, свернутым с маленькую трубочку.

"Острым концом такого бумажного "инструмента" аккуратно надо вычистить всю грязь из разъема, не повредив контакты. После этого можно использовать иголку с намотанным на нее кусочком ваты. Смочив в перекиси водорода вату, надо очень осторожно прочистить концом иглы все самые мелкие участки разъема, убрав загрязнения", - добавил Самойленко.

Он заметил, что для этой цели подойдет и ненужная зубная щетка, но только с мягкими щетинками, чтобы не повредить разъем. Если после чистки процесс зарядки устройства все равно прерывается или нарушается, то нужно почистить само зарядное устройство - также с помощью ваты и тонкой иглы, заключил эксперт.