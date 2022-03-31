В Аризоне с помощью айфона можно хранить права и паспорт

Первым штатом, в котором разрешено цифровые версии его водительских прав и удостоверения личности штата, которые будут храниться в приложении Apple Wallet. Это ускорит и упростит для TSA проверку вашей личности во время путешествия на самолете, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Аризона - лишь первый из многих штатов, в котором водительские права и удостоверения личности штатов будут разрешены для хранения в приложении Wallet.