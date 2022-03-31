https://news.day.az/hitech/1448863.html В Аризоне с помощью айфона можно хранить права и паспорт - ВИДЕО
В Аризоне с помощью айфона можно хранить права и паспорт - ВИДЕО
Первым штатом, в котором разрешено цифровые версии его водительских прав и удостоверения личности штата, которые будут храниться в приложении Apple Wallet. Это ускорит и упростит для TSA проверку вашей личности во время путешествия на самолете, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Аризона - лишь первый из многих штатов, в котором водительские права и удостоверения личности штатов будут разрешены для хранения в приложении Wallet.
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