Турецкие беспилотники будут оснащены ракетами нового поколения

Турецкая оборонная компания ROKETSAN готовится пополнить арсенал ВС Турции крылатой ракетой Çakır с дальностью поражения более 150 км. Презентация нового боеприпаса, который можно запускать как с сухопутных и морских платформ, так и с летательных аппаратов, состоялась на одном из объектов ROKETSAN с участием главы Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаила Демира, председателя правления ROKETSAN Фарука Йигита и др, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Боеприпас способен поражать самые различные цели, в том числе надводные и прибрежные объекты.

Çakır оснащен отечественным турбореактивным двигателем KTJ-1750, разработанным компанией Kale Arge. Уникальная боеголовка и современная система наведения позволяет поражать цели при любых погодных условиях.