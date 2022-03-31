Volkswagen, Audi, Seat и Skoda отзывают более 100 тыс. авто

Автопроизводители Volkswagen, Audi, Seat и Skoda отзывают по всему миру более 100 тыс. машин из-за опасности возгорания в моторном отсеке. Об этом сообщила в четверг газета Bild со ссылкой на решение Федерального автотранспортного ведомства ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Среди моделей, которые затрагивает акция, - Audi Q3, Skoda Octavia и VW Golf. Выпуск автомобилей - с 2020 по 2022 год в зависимости от модели. В Германии отзыв будет кататься порядка 40 тыс. автомобилей.

В ведомстве отметили, что в моторном отсеке недостаточно закрепленные элементы, которые относятся сугубо к дизайну, могут прийти в соприкосновение с горячими частями двигателя и воспламениться. В ФРГ произошло до сих пор 16 случаев возгорания.