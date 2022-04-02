Контактные линзы превратят в дисплей

Стартап из Кремниевой долины объявил, что они близки к созданию рабочего прототипа контактной линзы, способной показывать разную информацию, используя только движения глаз для управления дисплеем, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

До продаж устройств еще далеко, и компания подчеркивает, что это лишь прототип, а не готовый продукт. Компания надеется создать несколько сотен прототипов в течение следующего года.

В конечном счете, Mojo планирует продавать свои продукты спортсменам и другим людям, которым может быть полезен мгновенный доступ к информации. Но на начальном этапе компания фокусируется на тех, у кого слабое зрение из-за таких заболеваний, как пигментный ретинит.

Монохромный зеленый дисплей и несколько датчиков встроены в контактную линзу. Вычислительная работа, тем временем, выполняется находящимся рядом небольшим компьютером, который можно носить на шее или прятать под рубашкой, а связь осуществляется с помощью беспроводной запатентованной технологии.

В линзу Mojo встроено множество технологий, включая крошечный процессор, микросветодиодный дисплей и аккумулятор, а также датчики, необходимые для обнаружения движения глаз.